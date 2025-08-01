Пьяный лихач перевернулся на машине и протаранил кучу автомобилей в Кемерове

В Кемерове автомобиль перевернулся в небольшом дворе и попал в массовое ДТП

Утром 1 августа в Кемерове в Кузбассе автомобиль перевернулся крышей вниз, застрял в подобном положении и протаранил по пути соседние машины, которые стояли на улице. Пьяный водитель пытался скрыться от полиции, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу ГАИ Кузбасса.

Правоохранители обнаружили автомобиль, который опасно маневрировал между иными машинами. Но, вместо того чтобы сделать остановку, лихач нажал на газ.

За автомобилем гнались сотрудники ГАИ. Нарушитель ПДД продолжал пытаться уехать, не обращая внимания на правила. Он выезжал на встречную полосу движения, проезжал красный свет, катался по тротуарам.

Его поездка завершилась дорожно-транспортным происшествием. Мужчина въехал в припаркованные авто и перевернулся, он цел.

Подъехавшие сотрудники заставили лихача подуть в алкотестер. В его крови обнаружили больше одного мг/л алкоголя. Молодого человека лишат прав на два года, выпишут штраф 45 тыс. рублей за пьяную езду, и привлекут к ответственности по девяти статьям КоАП.