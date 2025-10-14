сегодня в 08:54

Пьяный друг жестоко зарезал ножом-«бабочкой» мужчину в Москве

В квартире на улице Сормовской в Москве 14 октября нашли труп молодого человека. На теле обнаружили следы колото-резаных ран, нанесенных ножом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по российской столице.

По предварительной информации, убийство мог совершить знакомый погибшего. Они вместе пили спиртное.

Правоохранители планируют возбудить уголовное дело. Проведены осмотр места происшествия, информация выясняется.

На опубликованном фото изображено предполагаемое орудие убийства. Возможно, молодого человека убили ножом-«бабочкой». На нем остались следы крови.

