Пьяный американец разгромил чебуречную в Москве во время инаугурации Трампа

Пьяный американец, поддерживающий экс-лидера Штатов Джо Байдена, устроил погром в московской чебуречной во время инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в заведении на Сретенке вечером 20 января. 44-летний гражданин США Джон Джордан пришел в чебуречную вместе со своей возлюбленной, 31-летней россиянкой Русланой. Пара заказала две бутылки водки и чебуреки навынос.

Пока заказ готовили, влюбленные успели выпить спиртное. В итоге они решили остаться в чебуречной еще на 4 часа. Они разговаривали на английском языке, объяснялись друг другу в любви и продолжали пить водку.

В какой-то момент разговор зашел на тему политики. Джордан заявил о том, что хотел бы видеть на посту президента США Байдена, нежели Трампа. Его возлюбленная же встала на сторону республиканца. В итоге парочка поссорилась.

Их потасовка переросла в настоящий погром, который устроил американец в заведении. Утихомирить парочку смогли только прибывшие на вызов полицейские. Выяснилось, что влюбленные успели употребить наркотики. Пару доставили в токсикореанимацию с отравлением веществами.