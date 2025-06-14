Пьяного угонщика ловили со стрельбой в Красноярском крае

В Железногорске госавтоинспекторы заметили летевший на большой скорости Chevrolet Lanos. Водитель проигнорировал требования остановиться и лишь поехал быстрее.

Началось преследование нарушителя, он уходил от погони, совершая опасные маневры. В результате для задержания лихача пришлось применить табельное оружие: после предупредительных выстрелов в воздух инспекторы ГАИ открыли огонь по колесам. Chevrolet остановили, а его водителя задержали.

Мужчину освидетельствовали, он оказался пьян (0,87 мг/л). На него составили 7 административных протоколов, в том числе за управление в нетрезвом виде, выезд на встречку и другие нарушения ПДД.

Выяснилось, что автомобиль был угнан, возбуждено уголовное дело. Иномарку поместили на спецстоянку. Задержанный арестован на 48 часов.