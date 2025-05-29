Пьяная женщина оставила коляску с ребенком в подъезде дома в Петербурге

Жильцы дома № 8 по улице Михайлова в Петербурге обратились в полицию и рассказали, что на лестничной клетке нашли коляску с младенцем, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обращение было 25 мая в 21:40. Полицейские приехали на место ЧП, а затем передали обнаруженную малышку под наблюдение медиков.

Они опросили жителей дома и оперативно установили личность матери девочки. Ею оказалась 33-летняя горожанка. Почти сразу женщину нашли на площади Ленина, она была нетрезва. Ее доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как рассказала мама девочки, она оставила коляску с шестимесячной дочкой неподалеку от квартиры ее отца.

В отношении женщины полицейские возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).