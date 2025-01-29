Пьяная рецидивистка размахивала ножом в магазине Москвы и порезала работника

В Северном Измайлове правоохранители задержали 46-летнюю женщину, угрожавшую ножом посетителям и работникам одного из магазинов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Полицию вызвал охранник продуктового магазина на 9-й Парковой улице. Он рассказал, что в торговый зал зашли мужчина и женщина, предположительно, пьяные, и начали вызывающе себя вести. Охранник смог вывести на улицу дебошира, но женщина выходить из помещения отказалась.

В какой-то момент она выхватила нож, начала им размахивать, а потом несколько раз порезала руку работнику магазина. Затем хулиганка покинула торговый объект.

Оперативно приехавшие сотрудники ППС задержали нарушительницу — ранее судимую местную жительницу. У нее изъяли нож, его направили на экспертизу.

По факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.