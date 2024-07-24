Пьяная пассажирка избила девушку и задержала вылет рейса из Москвы на Кубу

На борту самолета авиакомпании Nordwind Airlines, который выполнял рейс Москва — Куба, до вылета произошла драка между пьяной пассажиркой и другой девушкой, сообщает SHOT .

Чтобы скрасить 14-часовой перелет в Варадеро, одна из пассажирок решила употребить спиртное до вылета лайнера. Она не рассчитала свои силы и выпила слишком много.

Когда женщина поднялась на борт, она тут же стала предъявлять претензии другой пассажирке. В ходе выяснения отношений пьяная дама ударила ее по лицу.

Персоналу пришлось вызвать в самолет полицейских. Правоохранители задержали женщину. Причем она больше всего волновалась не из-за быстрого конца так и не начавшегося отпуска, а из-за большой сумки и шляпы, которые чуть не оставила в салоне самолета.