Пивоварня «Афанасий» выложила последнее фото своего топ-менеджера до пропажи на Камчатке

Пивоваренный холдинг «Афанасий» выложил фотографию делегации, которая находится на Камчатке с 28 июля. Снимок был сделан за несколько часов до их пропажи, сообщается на странице компании в ВК .

На фото трое мужчин около у природного памятника «Три брата». Двое из них — глава продуктового направления холдинга, компании ООО «Макларин» Вадим Дешевкин и его сын, лидер корпоративной хоккейной команды и активный участник внутренних проектов холдинга Денис Дешевкин.

Их корабль вышел на рыбалку в открытый океан, а потом с ними пропала связь.

В холдинге также пояснили, что там придерживаются принципа отдыха — перезагрузка без связи. Это обязательный элемент стратегического планирования в компании. В подобные периоды перезагрузки руководители находятся совсем без связи. В холдинге высказали надежду, что это именно такой период и с коллегами ничего не случилось.

30 июля на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение. Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу объявили угрозу цунами.