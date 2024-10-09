Питоны чуть не сбежали из террариума в Москве

В столичную больницу поступил москвич, которому требовалась срочная операция. Выяснилось, что мужчина долгое время не решался на хирургическое вмешательство из-за того, что не мог оставить одних дома любимых питомцев — двух питонов. Пациент рассказал, что перед госпитализацией собирался покормить змей, однако срочно уехал в медучреждение, а террариум остался открытым. В любой момент питоны могли по вытяжке или через канализацию попасть в соседние квартиры и напугать людей.

Социальные координаторы связались с семьей пациента и позвонили в МЧС. Службе удалось привлечь профессионального змеелова, питонов вернули в террариум.

Уже три года в московских больницах социальные координаторы помогают пациентам в решении различных немедицинских вопросов. Специалисты приходят на помощь пожилым или одиноким людям, пациентам с инвалидностью и маломобильным москвичам, и всем, кто в силу разных обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации. Иногда в практике работы социальных координаторов встречаются и неординарные случаи.