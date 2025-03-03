Писательницу Аллу Гербер экстренно госпитализировали в Москве

Писательница и член президиума Российского еврейского конгресса Алла Гербер была экстренно госпитализирована из своей квартиры в Москве, сообщает Mash .

У Гербер диагностирована сердечная аритмия. В последние дни она испытывала недомогание, однако отказывалась от госпитализации.

Сегодня врачи настоятельно рекомендовали срочную госпитализацию, так как состояние писательницы оценивалось как критическое. Алла Гербер известна как автор более тысячи публикаций и редактор таких фильмов, как «Усатый нянь» и «Офицеры».