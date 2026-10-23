Пиротехника из огромного чучела начала стрелять по индусам во время праздника

В Сети появилось видео с последствиями во время сожжения чучела демона-царя Раваны на празднике Раван-Дахан в Индии. Пиротехника полетела прямо в сторону толпы, сообщает ТАСС/Мир .

На опубликованных кадрах видно, как индусы подпаливают огромное чучело, внутри которого находятся фейерверки. После этого пиротехника начинается стрелять прямо в толпу.

Большинство людей начинают бежать подальше от чучела, однако некоторые, кто стоят ближе всего, не двигаются с места и не боятся огненных выстрелов.

Во многих местах вместе с Раваной сжигают также чучела его брата Кумбхакарны и сына Мегханада. Перед этим устраивают театрализованные представления. Люди собираются целыми семьями на открытых площадках, смотрят представления и ждут момента, когда гигантская фигура загорится.

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