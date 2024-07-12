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Пилот погиб в результате крушения самолета M-346 в Польше

В Польше потерпел крушение учебно-тренировочный самолет M-346, который врезался во взлетно-посадочную полосу аэропорта Гдыни и загорелся. В результате происшествия погиб пилот, сообщает РБК.

На кадрах, которые представил Telegram-канал Baza, видно, что самолет M-346 Master буквально впечатался в землю.

По данным ВВС Польши, пилот даже не пытался катапультироваться. Он скончался на месте.

Остальные обстоятельства происшествия неизвестны.