Пилот «Формулы-1» Хэмилтон разбил болид Ferrari во время тренировки

Как рассказал источник Motorsport, происшествие случилось во время предсезонных тестов. У болида выявили повреждения подвески, а также аэродинамических элементов кузова. Гонщик в данной аварии не пострадал.

Хэмилтон стал членом команды Ferrari с 1 января. Ранее истек контракт британца с Mercedes, за эту команду он выступал с 2013 года.

Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1». Шесть титулов гонщик взял в составе Mercedes, еще один — с McLaren.