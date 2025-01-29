Пилот «Формулы-1» Хэмилтон разбил болид Ferrari во время тренировки
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В Барселоне 40-летний британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон разбил болид компании Ferrari, сообщает Lenta.ru.
Как рассказал источник Motorsport, происшествие случилось во время предсезонных тестов. У болида выявили повреждения подвески, а также аэродинамических элементов кузова. Гонщик в данной аварии не пострадал.
Хэмилтон стал членом команды Ferrari с 1 января. Ранее истек контракт британца с Mercedes, за эту команду он выступал с 2013 года.
Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1». Шесть титулов гонщик взял в составе Mercedes, еще один — с McLaren.