Певица Калашникова раскрыла стоимость охранных услуг в ЖК «Алые Паруса»

Артистка, проживающая в этом престижном ЖК, также рассказала, что сегодня произошел взрыв в одной из самых людных частей здания, где часто находятся родители с детьми, и количество жертв могло быть гораздо больше.

По ее словам, система безопасности в комплексе очень строгая — для входа необходимо получать пропуска, даже если человек приходил ранее. Калашникова отметила, что выбирала квартиру в этом ЖК именно из соображений безопасности, а расходы на охрану составляют около 46 тысяч рублей в месяц.

«Очень строгая охрана, меня даже первое время не узнавали, не запускали. Не знаю, может кто-то свой, если честно у меня уже в голове куча версий того, как это возможно. <…> Лично я плачу за все вместе — 46 тысяч в месяц, но у меня большая площадь», — поделилась певица.

Она подозревает, что к взрыву может быть причастен кто-то из жильцов. Кроме того, в чате дома не появлялись видео, которые могли бы прояснить ситуацию.