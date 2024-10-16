«Петушиное отделение»: под Курск вторглись завербованные в ВСУ зэки-насильники

Военкор и Герой России Евгений Поддубный в своем Telegram-канале показал кадры с пятью украинскими боевиками, плененными в Курской области. По словам пленников, они — бывшие заключенные, которых осудили за изнасилования и забрали служить в ВСУ.

Поддубный заявил, что «героев» видео завербовали в десантную 80-ю бригаду ВСУ.

Оператор ролика, узнав, что перед ним сидят осужденные за изнасилования, назвал их «целым петушиным отделением». Он также предположил, что украинцы могут поблагодарить российских военных за то, что они воюют против насильников.

«А вообще ни одно уважающее себя подразделение и соединение не возьмет к себе насильников. А тут целое отделение. Десантная 80-я бригада ВСУ так и запишет в свой боевой путь, ну вы меня поняли. Позорники», — добавил Поддубный в своем посте.