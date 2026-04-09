Петербуржцу грозит до 12 лет тюрьмы за сотню призывов к убийству бойцов ВС РФ

Жителю Санкт-Петербурга, активно высказывавшемуся в Сети, может грозить до 12 лет лишения свободы. Основанием для этого послужили его многочисленные призывы к расправе над российскими военными, сотрудниками правоохранительных органов и государственными служащими, сообщает «Mash на Мойке» .

Свои агрессивные сообщения 41-летний житель Калининского района регулярно публиковал в открытом доступе в соцсетях. Его деятельность не осталась незамеченной.

В результате утром 9 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали его по месту жительства. На опубликованных кадрах видно, как силовики вбежали в многоквартирный дом, где проживал нарушитель, затем скрутили его, надели на руки наручники и вывели из дома.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за публичное оправдание терроризма и подстрекательство к экстремизму. В случае признания вины ему может грозить длительный срок заключения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.