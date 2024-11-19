Петербуржец заказал убийство сотрудников Балтийского судомеханического завода

В Петербурге задержали мужчину, причастного к убийству в 1998 году

В Санкт-Петербурге задержан заместитель начальника отдела по содержанию дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад», который подозревается в организации убийства сотрудников Балтийского судомеханического завода в 1998 году, сообщает «Бриф24» со ссылкой на представителей пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу.

Следствие считает, что этот человек, родом из Калининградской области, заказал убийство сотрудников «Балтийского судомеханического завода». 15 июня 1998 года трое сообщников, притворившись сотрудниками милиции, остановили машину на проезжей части на Турухтанных островах, после чего спрятали взрывное устройство под водительским сиденьем и привели его в действие после того, как автомобиль уехал.

В результате взрыва водитель автомобиля погиб на месте, а генерального директора АО «Балтийский судомеханический завод» и его заместителя по кадрам срочно доставили в реанимацию.

В ходе обыска в жилище подозреваемого полицейские нашли пистолет марки «ТТ» и патроны к нему.