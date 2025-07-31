Петербуржец в попытках спастись от жары спрыгнул с моста в Неву

Петербуржец спрыгнул с Литейного моста в Неву, чтобы охладиться

Житель Петербурга в попытках спастись от жары пошел на риск и спрыгнул в Неву с Литейного моста, сообщает «Бриф24» .

Последствия могли быть трагическими, однако удача была на стороне смельчака, и он избежал гибели. Мужчина успешно выбрался на берег.

В пресс-службе МЧС по Петербургу обратились к жителям города с напоминанием о правилах купания. В частности, в ведомстве подчеркнули недопустимость погружения в воду в незнакомых местах, а также купания в состоянии алкогольного опьянения и заплывов за буйки.

Кроме того, эксперты указали на опасность купания в несанкционированных зонах, прыжков в воду с лодок, иных плавательных средств, а также мостовых конструкций и набережных.

«Понимаем, что жара для города на Неве — роскошь, но лучше держать себя на земле, а холодный душ принимать дома», — добавили в МЧС.