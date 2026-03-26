Петербуржец объелся крыжовника, обиделся на жену и поджег ее

Красносельский районный суд Петербурга назначил три года колонии общего режима мужчине, который во время ссоры облил супругу керосином и поджег ее. Женщину удалось спасти, сообщает «Бриф24» .

По данным следствия, конфликт произошел после того, как мужчина поел крыжовника во дворе и почувствовал сильную боль в животе. Лекарства не помогали, и супруга посоветовала другие препараты, а также заметила, что алкоголь и курение мешают выздоровлению.

Слова женщины задели фигуранта. Он плеснул в нее керосином и бросил зажженный окурок. Одежда на потерпевшей загорелась.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что мужчина сразу начал тушить огонь и вызвал скорую помощь. Женщину удалось спасти.

Суд признал Ефимова виновным в покушении на убийство и назначил три года колонии общего режима. В срок наказания зачли время содержания под стражей с 16 июля 2025 года до вступления приговора в законную силу. После этого мера пресечения в виде заключения под стражу будет отменена.

