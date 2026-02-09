Петербуржец, который поджег трех императорских удавов, предстанет перед судом

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрировано уголовное дело в отношении гражданина, которому инкриминируются статьи об умышленном уничтожении чужого имущества, жестоком обращении с животными, а также краже, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

По данным следствия, 20 августа 2025 года обвиняемый приобрел канистру с топливом на автозаправочной станции. Затем он направился к дому на Кронверкской улице, перелез через сдвижные ворота и оказался на охраняемой территории.

Мужчина проник в подъезд через незапертую дверь с помощью дубликата ключа. Действуя из хулиганских побуждений, он облил бензином и поджег 12 переносок для животных (стоимость – 21 тыс. рублей), комплект зимних шин (80 тыс. рублей), исторические костюмы для аниматоров (700 тыс. рублей), пылесос (8 тыс. рублей), кассовое оборудование с терминалом (68 тыс. рублей), шкаф в прихожей (120 тыс. рублей), 24 голубя породы «Павлин» (960 тыс. рублей), а также 3 императорских удавов (210 тыс. рублей). Общая сумма причиненного ущерба составила 2 167 000 рублей.

Кроме того, гражданин тайно похитил из указанного помещения двух голубей стоимостью 80 тыс. рублей, а также переноску для животных (1 750 рублей), что в сумме составило 81 750 рублей. С места происшествия он скрылся и распорядился украденным по своему усмотрению. Подозреваемого госпитализировали с ожогами.

В настоящее время материалы дела переданы на рассмотрение судье. Следует отметить, что похищенные голуби и рептилии предназначались для проведения фотосессии в Летнем саду.

