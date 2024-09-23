Петербурженка пыталась ножницами разрезать грудь соседа по коммуналке

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В Санкт-Петербурге на 36-летнего мужчину напала соседка с ножницами

В Санкт-Петербурге женщина напала с ножницами на 36-летнего соседа по коммунальной квартире. Горожанина госпитализировали с многочисленными проникающими и непроникающими ранениями грудной клетки и плеча, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествие случилось вечером 22 сентября в Петроградском районе. По версии правоохранителей, 43-летняя женщина атаковала ножницами соседа по коммуналке на улице Всеволода Вишневского.

После драки пострадавшего экстренно увезли в Мариинскую больницу. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

В отношении подозреваемой возбуждено административное дело, она находится в спецучреждении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.