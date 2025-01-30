Петербургские ученики играли в «Сифу» найденной в школе мумией крысы

Ученики школы № 514 в Калининском районе Санкт-Петербурга сыграли в «Сифу» дохлой крысой прямо в здании образовательного учреждения, сообщает «Фонтанка» .

По словам мамы одного из школьников, в учебном заведении творится полный хаос — туалеты не работают (на некоторых этажах их вообще закрыли), горячая вода отсутствует, а пожарные выходы захламлены.

Родители уже долгое время пытаются привлечь внимание к сложившейся в школе ситуации, но все их усилия тщетны.

Теперь же ученики нашли в ведущем к столовой коридоре мумию крысы и не смогли пройти мимо. Засохший труп грызуна использовали в качестве игрового снаряда. Затем дохлой крысе устроили фотосессию.

За это время ни один педагог не сделал школьникам замечание.

Фотокарточки с «ископаемым» дошли до родителей, те переслали их учителям для получения разъяснений. Однако педагоги лишь посоветовали родителям лучше воспитывать своих детей.