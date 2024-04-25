Песчаное мини-торнадо зафиксировали в Подмосковье

сегодня в 15:52

В Подмосковье у дороги заметили песчаное мини-торнадо

На территории Московской области у дороги в одном из населенных пунктов очевидцы заметили мини-торнадо. Соответствующее видео разместили в Telegram-канале «Новости Москвы» .

Метеорологи отмечают, что это так называемый пыльный смерч.

Это атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

Время существования «пыльного дьявола» колеблется от нескольких секунд до 1-2 минут.