Пес застрял на дрейфующей льдине в Таганрогском заливе

В Таганрогском заливе собака оказалась на льдине, которая оторвалась от берега, сообщает пресс-служба департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

19 февраля спасатели получили сигнал о том, что большая льдина отошла от берега. На ней был пес, который уже не мог сам вернуться на сушу.

Спасатели прибыли к яхт-клубу, от которого было удобнее добраться до дрейфующей льдины. Прямой подход оказался невозможен из-за большого расстояния, поэтому пришлось двигаться по подвижным льдинам.

Перепуганное животное было сложно успокоить, однако его все-таки удалось поймать. На обратном пути один из спасателей чуть не упал в воду из-за того, что льдины были скользкими.

В результате спасательная операция завершилась успешно. Пса вернули на берег и отпустили.

