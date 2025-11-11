Первокурсника избили до смерти в общежитии университета в Якутске

Первокурсник одного из университетов Якутска скончался в больнице после того, как его избили в общежитии. Другого студента того же возраста подозревают в содеянном, сообщает 14.ru .

1 ноября работники больницы позвонили в полицию и рассказали, что к ним поступил 18-летний парень с тяжкими телесными повреждениями. На место драки приехали правоохранители. Во время разбирательств выяснилось, что парня избил 18-летний первокурсник.

11 ноября материалы дела планируют отправить в Следком. Сначала было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Однако из-за гибели потерпевшего статью собираются переквалифицировать.

В социальных сетях пишут, что молодой человек на протяжении недели находился в коме в одной из больниц. Причины драки пока не раскрыты.

