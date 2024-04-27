Первоклассник пытался убить 14-летнюю сестру в Ингушетии

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SHOT: первоклассник ударил сестру ножом в сердце во время ссоры в Ингушетии

Первоклассник пытался убить сестру в Ингушетии. В ходе ссоры 8-летний ребенок ударил ее ножом в сердце, сообщает SHOT .

Как стало известно, дети часто ссорились. В ходе конфликта мальчик взял на кухне нож и ударил им сестру. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали пациентке проникающее ранение в области сердца.

В отношении матери составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Полицейские сейчас общаются с ребенком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.