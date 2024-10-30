Первое заболевание новой оспой обезьян выявлено в Лондоне

В Великобритании зафиксировали первый случай заражения новой разновидностью оспы обезьян. Его выявили в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство по здравоохранению.

Новым штаммом заболел человек, который недавно вернулся из африканских стран. Информации о состоянии пациента не приводится.

Ранее эксперты из 10 стран Африки встретились в Уганде для обсуждения мер реагирования на распространение оспы обезьян. На континенте продолжается вспышка этой болезни: погибло уже свыше 1,1 тысячи человек при более чем 42 000 выявленных случаев инфицирования.

О том, чем опасна оспа обезьян и какие у нее симптомы, подробнее читайте в материале РИАМО.