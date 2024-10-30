Первое заболевание новой оспой обезьян выявлено в Лондоне
Житель Лондона заболел новой разновидностью оспы обезьян
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В Великобритании зафиксировали первый случай заражения новой разновидностью оспы обезьян. Его выявили в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство по здравоохранению.
Новым штаммом заболел человек, который недавно вернулся из африканских стран. Информации о состоянии пациента не приводится.
Ранее эксперты из 10 стран Африки встретились в Уганде для обсуждения мер реагирования на распространение оспы обезьян. На континенте продолжается вспышка этой болезни: погибло уже свыше 1,1 тысячи человек при более чем 42 000 выявленных случаев инфицирования.
О том, чем опасна оспа обезьян и какие у нее симптомы, подробнее читайте в материале РИАМО.