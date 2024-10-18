Пернатая ОПГ: птицы разнесли камнями десятки машин в Люберцах

Птицы повредили машины в ЖК Люберец, скидывая на них камни с высоты 22 этажа

Птицы разбили камнями десятки автомобилей, припаркованных у ЖК Pilot 918, который расположен в подмосковных Люберцах, сообщает SHOT .

Крылатые хулиганы загребают лапками мелкие камни и кидают их вниз с высоты 22 этажа на стоящие машины.

Пернатые уже давно держат в страхе жильцов дома на улице Калараш. Местные жители переживают, что рано или поздно камень прилетит кому-нибудь по голове, поэтому стараются не выпускать детей на улицу одних.

Чтобы разрешить ситуацию, жильцы направляли обращение в УК «Любуправдом», но там им не помогли. Жители обратились с просьбой зафиксировать или убрать с крыши камни, которые швыряют птицы.