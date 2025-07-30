Перевернутые машины: видео последствий цунами в Северо-Курильске

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Опрокинутые после цунами машины в Северо-Курильске попали на видео

Во время цунами множество контейнеров и машин жителей Северо-Курильска в Сахалинской области РФ были перевернуты. Некоторым россиянам повезло больше — их авто получили минимальные физические повреждения, видео публикует Baza .

На записи два автомобиля откинуло с дороги к ближайшему строению. Визуально они получили не очень сильные повреждения — у новенького Toyota Land Cruiser смят багажник. Более старый автомобиль той же модели почти не пострадал.

Владельцу третей машины повезло меньше. Его авто перевернуто и практически полностью разбито.

Контейнеры, в которых перевозят товары на морских судах, непогода разбросала по округе.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Оно было признано одним из сильнейших за всю историю региона. Катаклизм затронул Сахалинскую область РФ, побережья США, Китая и Японии. Объявлена опасность цунами.