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Перестрелка с поножовщиной произошла на дороге в Пушкине

Два водителя вступили в конфликт на дороге в Пушкине. Потасовка переросла в перестрелку с поножовщиной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в мкр Дзержинец на перекрестке с кольцевым движением. По предварительным данным, конфликт разгорелся между водителем Lada 1989 г. р. и водителем «Газели» 1969 г. р.

В ходе потасовки последний ударил оппонента ножом. Пострадавший в ответ выстрелил из травматического пистолета в сторону «Газели» и повредил боковое стекло.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили водителей в ОВД. Им оказали медицинскую помощь, нож и пистолет были изъяты.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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