Пересмотр дела: суд оспорил приговор киллеру банды «Трифоновские»

сегодня в 11:44

Верховный суд России намерен после жалобы зампрокурора Игоря Ткачева пересмотреть дело киллера банды «Трифоновские» Игоря Ковальчука: его приговорили к 14 годам колонии и штрафу в миллион рублей, но решение было оспорено, сообщает «ФедералПресс» .

Пик активности банды в Приморском крае приходится на конец 1990-х и начало 2000-х. Основоположник — один из самых влиятельных криминальных авторитетов Сергей Трифонов. Он также контролировал пассажирские перевозки и строительный бизнес региона.

Помимо убийств, бандой совершались преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях.

Игоря Ковальчука признали виновным в убийстве 7 человек, бандитизме, похищении и незаконном обороте оружия.