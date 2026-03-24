Перепутали с мошенниками: клиенты взяли в заложники похоронного агента

Ритуальный агент попала в неприятную ситуацию в Екатеринбурге. Родственники усопшего решили, что она мошенница, поэтому заперли женщину на кухне, сообщает Ural Mash .

Семья вызвала похоронных агентов после смерти близкого человека. Один сотрудник прибыл, чтобы забрать тело, а вторая занималась организацией похорон.

В какой-то момент родственники решили, что похоронный агент является мошенницей. Они потребовали вернуть паспорт усопшего, но его не было у женщины на руках. Тогда они заперли сотрудницу ритуального бюро на кухне.

«Мы с ними начинаем ругаться, я забегаю в кухню, там такая сталинка, дверь стеклянная, стол, деревянные стулья. Я хватаю этот стул и говорю: „Если вы меня сейчас не выпустите, я разнесу здесь все!“» — рассказала женщина.

Когда ей все же удалось вырваться, в коридоре клиент схватил ее за воротник, а она его за ухо. Сбежать все же удалось. Агент поспешила в полицию, где снова встретила родственников усопшего. Те признались, что перепутали ее с мошенницей.

