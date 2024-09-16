Перепутали с беспилтником: птица врезалась в летевший в Петербург самолет

Самолет авиакомпании «Ямал», который выполнял рейс из Салехарда в Санкт-Петербург, во время полета столкнулся с неизвестным объектом. Изначально экипаж судна заподозрил, что в них врезался БПЛА, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел на рейсе LLM 855, который взлетел из столицы Ямала и приземлился в Пулкове. Во время захода на посадку летчики доложили, что, вероятно, их лайнер столкнулся с беспилотником.

Несмотря на такие подозрения, командир самолета продолжил полет и приземлился в петербургском аэропорту. Посадка оказалась успешной.

Уже в воздушной гавани авиалайнер осмотрели, однако не нашли следов столкновения с дроном. Вместе с тем на земле были обнаружены следы, указывающие на то, что в борт врезалась птица.