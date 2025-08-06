Переносят яйца гельминтов: личинок кожееда нашли в пачке памперсов в Подмосковье

В Московской области многодетная мама купила подгузники, в которых обнаружила личинок коврового жука. Этот вид насекомых может заразить гельминтами или вызвать аллергию, вплоть до отека Квинке, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Электростали. На опубликованных кадрах видно, как женщина достает из пачки памперс, по которому ползает личинка коврового жука.

Памперсы Giraffe были куплены в местном гипермаркете «Глобус» для годовалой дочки. Всего личинки были найдены на 8 подгузниках. Они ползали как внутри, так и снаружи. При этом непонятно, как личинки могли попасть в упаковку с трусиками. Вся пачка подгузников была выброшена.

Личинки коврового кожееда могут случайно укусить при контакте. Насекомые переносят бактерии и яйца гельминтов.