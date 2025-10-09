Переломанного легендарного байкера привезли в Кемерово на вертолете

В Кемеровскую область приехал легендарный 60-летний байкер Владимир Гожий по прозвищу Кот, который проехал за всю жизнь на мотоцикле не менее 50 тыс. километров. Под Мариинском в Кузбассе мужчина попал в тяжелое ДТП, но смог выжить, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Кот отправился в одиночное путешествие из Запорожья во Владивосток. ДТП произошло на 29-й сутки.

Доктора обнаружили у Гожего тяжелые переломы плеча и бедра. Его транспортировали на вертолете и разместили в медучреждении в Кемерове. Там ему провели операцию и поменяли тазобедренный сустав.

Кот поблагодарил врачей за свое спасение. Его мотоцикл был полностью разбит. Восстановить его будет сложно. Однако путешественник планирует приобрести другой транспорт. Он будет более «тихим».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.