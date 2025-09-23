Переходила пути в наушниках: девушка умерла под колесами поезда на станции Истра

Поезд насмерть сбил девушку, переходившую пути на станции в Истре

Электричка сбила девушку, которая переходила железнодорожные пути у станции Истра в Подмосковье. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла во вторник днем. На опубликованных кадрах видно, как накрытое черным пакетом тело девушки лежит на железнодорожных путях.

По словам очевидцев происшествия, девушка шла в наушниках и не посмотрела по сторонам при переходе ж/д путей. От удара она скончалась мгновенно.

В настоящее время на месте работают городские экстренные службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.