Перегрыз бинты и поджег подушки: 19-летний пациент сбежал из московского рехаба

Инцидент произошел в наркологическом центре «Уника+» на улице Приорова. В клинику Тамерлана М. определила мама, которая хотел спасти пристрастившегося в травке сына. Однако парню не понравились методы лечения в центре, потому что санитары привязали его к кровати бинтами, и начал планировать побег.

Рано утром Тамерлан перегрыз бинты на одной руке, дотянулся до зажигалки и поджег бинты на второй. Затем он попытался разбить окно, но безуспешно. После этого парень поджег подушки. В результате возгорания сработала пожарная сигнализация.

Тамерлан сбежал пока сотрудники клиники эвакуировали остальных пациентов. Парень перепрыгнул через забор и направился в сторону дома, однако на пути встретил сотрудников полиции. Тамерлана задержали и отправили в психиатрическое отделение больницы.