Пенсионеру из Тулы назначили штраф 15 тыс рублей за убийство соседского кота

Тульский пенсионер выплатит 15 тыс. рублей за убийство соседского кота, который запрыгнул к нему на стол и решил пообедать. Суд вынес решение о штрафе, сообщает SHOT.

Пенсионер прошлым летом разозлился на животное, когда заметил его на столе. Кот по кличке Котэ лакомился едой пенсионера. Мужчина взял метлу и убил животное пятью ударами по голове и телу.

Во время судебного процесса обвиняемый отметил, что питомец терроризировал его два года, вызывая стресс и сердечные приступы у него и его жены. Несмотря на это, пенсионер признал вину и раскаялся в произошедшем.

Суд признал мужчину виновным по статье о жестоком обращении с животными.