Пенсионерку в Турции посадили на 4 года за удар внучки тапком

Бабушка в Турции ударила внучку, которая собиралась на прогулку, тапком. В ответ девушка ударила пенсионерку по затылку. В итоге бабушку посадили на 4 года в тюрьму, сообщает Mash .

Инцидент произошел в августе 2024 года. 18-летняя девушка собиралась на вечеринку, но бабушка ее не отпускала. В итоге между родственницами произошла ссора. 80-летняя пенсионерка в пылу гнева шлепнула по руке внучке тапком. Девушка в ответ ударила бабушке по затылку телефоном. Пенсионерка в итоге оказалась в больнице.

При этом в полицию писать заявление никто не стал, но правоохранители все равно возбудили уголовное дело. Они обвинили бабушку в незаконном лишении свободы и насилии. Пенсионерку отправили в тюрьму на 4 года и два месяца.

Ранее в Екатеринбурге бабушка разбушевалась в детской игровой комнате из-за того, что другой ребенок ударил ее внука подушкой. Затем она начала угрожать мальчику и его родителям убийством.