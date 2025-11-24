Пенсионерка в Таиланде пришла в себя за пять минут до кремации

В Таиланде пожилая женщина «вернулась к жизни» всего за несколько минут до запланированной кремации. Работники храма заметили едва уловимые признаки жизни, когда готовились к ритуалу, и остановили процедуру, отправив «воскресшую» в больницу, сообщает Baza .

Предварительно известно, что 65-летнюю женщину признали мертвой из-за осложнений, вызванных продолжительным заболеванием. Родные приняли решение о кремации.

Когда тело доставили в храм и служители собирались начать обряд, они заметили слабые движения. Глава храма отдал распоряжение о срочной госпитализации, пообещав взять все траты за лечение женщины на себя.

В больнице выяснилось, что у пациентки не наблюдалось остановки сердца или проблем с дыханием. Медики выявили у нее крайне низкий уровень глюкозы в крови. В настоящее время женщина находится под наблюдением.

