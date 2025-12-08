Пенсионерка попала под трамвай на севере Москвы, движение встало
Трамваи задерживаются из-за ДТП на путях в Соболевском проезде Москвы
Фото - © Медиасток.рф
Дорожная авария произошла на трамвайных путях в Соболевском проезде (около остановки «Коптевский рынок») в столице, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Из-за ДТП задерживаются трамваи № 23, 27 и 30. Их маршруты временно изменены.
Пассажиров попросили бытье внимательными и следить за объявлениями водителей.
По информации СМИ, пожилая женщина пострадала при наезде трамвая. Ее доставили в больницу.
