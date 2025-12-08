Пенсионерка попала под трамвай на севере Москвы, движение встало

сегодня в 12:12

Трамваи задерживаются из-за ДТП на путях в Соболевском проезде Москвы

Дорожная авария произошла на трамвайных путях в Соболевском проезде (около остановки «Коптевский рынок») в столице, сообщает пресс-служба городского Дептранса.