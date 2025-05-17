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Пенсионерка погибла при обрушении балкона в многоэтажке в Волгоградской области

В Волгоградской области пенсионерка погибла при частичном обрушении балкона многоквартирного жилого дома. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Трагедия произошла в субботу днем в Волжском. В многоэтажке на улице Мечникова частично обрушился балкон квартиры на четвертом этаже. В этот момент на балконе находилась пожилая хозяйка квартиры. В результате падения с высоты женщина погибла на месте.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

В настоящее время на месте ЧП работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.