сегодня в 11:58

Пенсионерка несколько часов пролежала на холодной земле в лесу в Подмосковье

В Подмосковье волонтеры нашли 84-летнюю женщину, которая ушла из дома и пропала. Пенсионерка провела несколько часов на холодной земле в лесу, сообщает «Абзац» .

Елизавета Григорьевна перестала выходить на связь после того, как ушла из дома на прогулку. К поискам подключились неравнодушные волонтеры.

Найти женщину помогли записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе ее прогулки. По кадрам стало известно, что пенсионерка направилась в природную зону.

Охранник разрешил поисковой группе пройти на территорию. Среди деревьев волонтеры обнаружили женщину. Несмотря на несколько часов, проведенных на холодной земле, пенсионерка осталась жива.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.