Пенсионерка несколько часов пролежала на холодной земле в лесу в Подмосковье
В Подмосковье волонтеры нашли 84-летнюю женщину, которая ушла из дома и пропала. Пенсионерка провела несколько часов на холодной земле в лесу, сообщает «Абзац».
Елизавета Григорьевна перестала выходить на связь после того, как ушла из дома на прогулку. К поискам подключились неравнодушные волонтеры.
Найти женщину помогли записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе ее прогулки. По кадрам стало известно, что пенсионерка направилась в природную зону.
Охранник разрешил поисковой группе пройти на территорию. Среди деревьев волонтеры обнаружили женщину. Несмотря на несколько часов, проведенных на холодной земле, пенсионерка осталась жива.
