Пенсионерка испражнилась посреди аптеки Астрахани, когда ее не пустили в туалет

В Астрахани произошел инцидент в одной из местных аптек: пожилая женщина, которой отказали в доступе к туалету, не смогла сдержаться и испражнилась в одном из углов прямо в торговом зале. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подслушано Аптеки» .

На опубликованных кадрах видно, как пожилая женщина в розовом берете со спущенными штанами доставала из сумки салфетку, чтобы использовать ее для гигиены после испражнения, которое она осуществила в углу торгового зала. В это время за кадром ее отчитывала сотрудница аптеки, которая была шокирована случившемся. На вопрос, зачем пенсионерка сходила в туалет в неположенном месте, женщина заявила, что у нее не было выбора из-за жестокости сотрудников.

«Я к вам по-человечески. Вот сейчас запишу номер аптеки и сегодня в город позвоню. Нет, мне не стыдно. Просила. По-человечески просила», — сказала пенсионерка в ответ на возмущения фармацевта.

Предварительно известно, что пенсионерка несколько раз просила фармацевта разрешить воспользоваться уборной, объясняя, что чувствует себя плохо. Однако сотрудница аптеки отказала. После этого у женщины случился приступ диареи прямо в помещении.

Фармацевт вместо того чтобы помочь, начала снимать происходящее на видео и отчитывать пенсионерку, чем вызвала возмущение у посетителей.

Видео с места происшествия быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение. Пользователи разделились во мнениях: одни осуждают фармацевта за черствость, другие — пожилую женщину за неподобающее поведение.

