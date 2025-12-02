Пенсионера с передозировкой «Виагры» спасают московские врачи

В Москве медики оказывают помощь пожилому мужчине, у которого случилась передозировка «Виагры». Во время интимной близости он потерял сознание из-за чересчур продолжительной эрекции, сообщает Baza .

Предварительно известно, что 68-летний мужчина использовал препарат для усиления потенции, как было рекомендовано доктором, однако самовольно превысил предписанную дозу как минимум в три раза.

В процессе полового акта с женой у москвича развился приапизм — аномально долгая эрекция. У него резко снизилось артериальное давление, что привело к потере сознания.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила пациента в больницу в критическом состоянии с учащенным сердцебиением (120 ударов в минуту), пониженным давлением и тахикардией. В настоящее время врачи продолжают проводить комплексное обследование мужчины.

