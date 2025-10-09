Пенсионера с болезнью Альцгеймера избили в доме престарелых в Подмосковье

78-летнего пенсионера с болезнью Альцгеймера жестоко избили в частном доме престарелых в Подмосковье. У пострадавшего дедушки ссадины, ушибы и ожоги по всему телу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

5 сентября семья приняла решение отправиться в отпуск. Из-за состояния здоровья Юрий Андреевич, страдающий альцгеймером, не мог поехать с ними. Сын и жена решили разместить пенсионера в хорошем частном пансионате, где ему обеспечат необходимый уход на время их отсутствия. Они выбрали частный дом для пожилых людей в Сходне и заключили контракт. За услуги пансионата внесли предоплату в размере 60 тысяч рублей.

Юрий Андреевич находился в пансионате в течение 22 дней. Его семья регулярно связывалась с персоналом, который уверял, что мужчина чувствует себя хорошо. Однако, когда сын приехал забрать отца, то обнаружил на нем многочисленные ушибы. Сотрудники пансионата заявили, что травмы Юрий Андреевич нанес себе сам, отказавшись предоставить записи с камер видеонаблюдения.

Семья незамедлительно обратилась в полицию и подала заявление на пансионат из-за побоев. Медработники, осмотревшие дедушку, выявили у него ушибы, гематомы и ожог кисти правой руки второй степени с признаками инфекции. Семья утверждает, что не видела заключение судмедэкспертизы, но получила справку из травмпункта.

По словам супруги Юрия, было сразу понятно, что его избили. Полицейский собрал объяснения с медсестры и исполняющей обязанности заведующей пансионатом, которые утверждали, что пациент сам себя покалечил и больше ничего добавить не могут.

С момента обращения в полицию прошло более 10 дней, но ответа от правоохранительных органов семья до сих пор не получила.

