сегодня в 10:55

Пенсионер замаскировал камеры под ершик в туалете и подглядывал за москвичками

64-летний пенсионер замаскировал видеорегистраторы под ершик в туалете и подглядывал за посетительницами одного из столичных торговых центров. Мужчину судят, сообщает « МК: срочные новости ».

Пожилой мужчина купил видеорегистраторы за рубежом. Затем переоделся в женщину, зашел в туалет и попытался установить «ершик».

Однако во время первой же съемки нарушителя порядка поймали. Затем была проведена экспертиза. Выяснилось, что пенсионер возбуждается, когда подглядывает за женщинами.

Инцидент произошел весной. Во время суда на москвича наложили штраф в размере 250 тыс. рублей.