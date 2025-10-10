Пенсионер во Франции ограбил супермаркет, чтобы попасть в тюрьму к внуку

Во Франции 60-летний мужчина совершил дерзкое ограбление продуктового магазина. Главной целью мужчины была не нажива, а заключение в тюрьму, сообщает URA.RU со ссылкой на портал Oddity Central.

Предварительно известно, что пожилой человек вошел в торговый зал в маске и с оружием. Из супермаркета он унес деньги из кассы, бутылку вина и головку сыра «Эмменталь». После этого грабитель не стал убегать — он неспешно направился к своему автомобилю, как будто специально дожидался полиции.

На суде раскрылись неожиданные подробности. Оказалось, что обвиняемый — бывший сотрудник пожарной службы с безупречной репутацией, никогда прежде не нарушавший закон.

Мотив преступления шокировал всех: он хотел оказаться в той же тюрьме, где содержится его внук. Дело в том, что во время последнего свидания пенсионер заметил у молодого человека выбитый зуб — след избиения другими заключенными. Дедушка решил любой ценой попасть за решетку, чтобы защитить родного человека.

Подсудимый полностью раскаялся. Судья принял во внимание его тяжелое психологическое состояние и то, что подобное правонарушение совершено впервые. Пенсионеру назначили другое наказание: он должен возместить ущерб потерпевшим, посетить сеансы психолога и больше не появляться возле этого магазина.

