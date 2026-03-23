Пенсионер обжег глаза забравшей его газеты женщине в метро Москвы

Пенсионер забрызгал «перцовкой» забравшую его газеты женщину в метро Москвы

В вестибюле станции московского метро «Черкизовская» пенсионер забрызгал лицо женщины перцовым баллончиком и убежал. У пострадавшей диагностировали химический ожог глаз, сообщает пресс-служба УВД на столичном метрополитене.

Мужчину нашли и задержали в Погонном проезде. Выяснилось, что это 67-летний житель Москвы.

Агрессор рассказал, что раскладывал газеты на стендах в вестибюле станции. Женщина регулярно приходила и забирала огромное количество экземпляров товаров. Из-за этого между пенсионером и пассажиркой произошел конфликт.

Полиция возбудила дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство»). Мужчина дал подписку о невыезде.

