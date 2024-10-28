Пенсионер из ДНР убил себя из-за спора с сыном, воюющим за ВСУ

Житель ДНР покончил с собой после спора с воюющим за ВСУ сыном

В Макеевке (ДНР) 66-летний мужчина совершил суицид после разговора с сыном, который служит в армии Украины. У мужчин были политические разногласия, сообщает Baza .

Сын и отец нередко ссорились из-за расходившихся мнений. Вечером 24 октября пенсионер побеседовал с наследником по телефону, и у родственников в очередной раз произошел конфликт. После разговора у 66-летнего отца остался сильный осадок.

Позже пенсионера нашли погибшим. Рядом с его трупом обнаружили ружье и предсмертную записку.

У погибшего, кроме служащего в ВСУ сына, также остались 2 несовершеннолетние дочери. Девочки были приемными детьми мужчины.